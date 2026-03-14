Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel ilk 11'i

Galatasaray bu hafta ligde Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Liverpool galibiyeti ile büyük moral bulan sarı-kırmızılı ekip bu maçı da alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşma hedefinde... Heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyenler "Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna başvuruyor.

Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman?

Galatasaray Başakşehir maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Müsabaka beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo, Sanchez, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, Sara, Lang, Osimhen.

Başakşehir: Muhammed, Berat, Opoku, Duarte, Umut Güneş, Ömer Ali, Yusuf Sarı, Feyzullaev, Brnic, Shomurodov, Selke.

Okan Hoca yok

Okan Buruk, cezası nedeniyle bugün oynanacak Galatasaray - Başakşehir FK karşılaşmasında takımının başında yer alamayacak. Deneyimli teknik adam, geçen hafta Beşiktaş JK ile oynanan derbinin son bölümünde gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü.

İki önemli eksik

Sarı-kırmızılı ekipte iki önemli eksik daha bulunuyor. Alman futbolcu Leroy Sane ile milli savunmacı Abdülkerim Bardakcı cezaları nedeniyle kadroda yer alamayacak.