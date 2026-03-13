Süper Lig’de 22 yıl sonra bir ilk: Kadın hakem düdük çalacak

Trendyol Süper Lig’de 26’ncı haftada oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından duyuruldu.

Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk

MHK’nin açıklamasına göre, Göztepe’nin sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede orta hakem olarak Asen Albayrak görev yapacak.

Süper Lig’de bir kadın hakemin son görev aldığı karşılaşma ise 8 Mayıs 2004 tarihinde oynanmıştı. Lale Orta, 1999 yılında Sakaryaspor ile Ankaragücü arasında oynanan Süper Lig maçında düdük çalmıştı.

26’ncı hafta kapsamında oynanacak 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şu şekilde:

14 Mart Cumartesi

13.30 Kocaelispor - TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın

20.00 Göztepe - Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak

20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak

20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

15 Mart Pazar

16.00 Kasımpaşa - ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz

20.00 Samsunspor - Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş: Yasin Kol