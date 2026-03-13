Süper Lig’de 22 yıl sonra bir ilk: Kadın hakem düdük çalacak
Trendyol Süper Lig’de 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günleri oynanacak 26’ncı hafta maçlarının hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. Haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından Göztepe - Alanyaspor mücadelesini Asen Albayrak yönetecek. Süper Lig’de bir kadın hakemin en son görev aldığı maç ise 2004 yılında oynanmıştı.
Trendyol Süper Lig’de 26’ncı haftada oynanacak karşılaşmaların hakemleri açıklandı. 14 Mart Cumartesi ve 15 Mart Pazar günü oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından duyuruldu.
Süper Lig'de 22 yıl sonra bir ilk
MHK’nin açıklamasına göre, Göztepe’nin sahasında Corendon Alanyaspor ile oynayacağı mücadelede orta hakem olarak Asen Albayrak görev yapacak.
Süper Lig’de bir kadın hakemin son görev aldığı karşılaşma ise 8 Mayıs 2004 tarihinde oynanmıştı. Lale Orta, 1999 yılında Sakaryaspor ile Ankaragücü arasında oynanan Süper Lig maçında düdük çalmıştı.
26’ncı hafta kapsamında oynanacak 7 karşılaşmada görev alacak hakemler şu şekilde:
14 Mart Cumartesi
13.30 Kocaelispor - TÜMOSAN Konyaspor: Cihan Aydın
20.00 Göztepe - Corendon Alanyaspor: Asen Albayrak
20.00 Galatasaray - RAMS Başakşehir: Batuhan Kolak
20.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay
15 Mart Pazar
16.00 Kasımpaşa - ikas Eyüpspor: Ali Yılmaz
20.00 Samsunspor - Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
20.00 Natura Dünyası Gençlerbirliği - Beşiktaş: Yasin Kol