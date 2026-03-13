Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? FB muhtemel ilk 11'i

Fenerbahçe taraftarı Karagümrük Fenerbahçe maçını bekliyor. Bu yıl şampiyonluk isteyen sarı-lacivertli ekip artık puan kaybı yaşamak istemezken taraftar da mücadeleyi kaçırmamak için "Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna başvuruyor.

Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karagümrük Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Lichnovsky, Anıl, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Babicka, Berkay, Barış, Larsson.

Fenerbahçe: Tarık, Mert Müldür, Yiğit Efe, Brown, Guendouzi, Kante, Nene, Asensio, Kerem, Cherif.

6 eksik

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük maçı öncesinde 6 eksik oyuncu bulunuyor.

Tedavilerine devam edilen Edson Alvarez, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo ile kart cezalısı Ederson, yarınki müsabakada görev yapamayacak.

Archie Brown, Anthony Musaba, Mert Müldür, Matteo Guendouzi ve Kerem Aktürkoğlu, yarın kart görmesi durumunda sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK maçında cezalı duruma düşecek.