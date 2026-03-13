EuroLeague'de lider Fenerbahçe Beko, Kızılyıldız ile karşılaşacak. Basketbolseverler bu mücadeleyi kaçırmak istemiyor. Özellikle Fenerbahçe taraftarı "Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Kızılyıldız Fenerbahçe Beko basketbol maçı bilgileri...

Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Müsabaka S Sport'tan canlı yayınlanacak.

"Belgrad’da oynamak her zaman zordur"

Başantrenör Sarunas Jasikevicius maç öncesi yaptığı açıklamada "Belgrad’da oynamak her zaman zordur. Kızılyıldız çok iyi bir sezon geçiriyor; ribaundlarda ve hızlı hücumlarda oldukça iyi bir takım. Öncelikle bununla başa çıkmamız gerekiyor. Ayrıca orada kolay bir atmosfer olmayacak ve bunun için oyuncularımızın odaklanmış olması gerekiyor. Guardlarımızın takımı iyi yönetmesi ile birlikte kendi oyunumuzu oynamalıyız" dedi.