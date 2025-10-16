Galatasaray Başkanı Özbek: Galatasaray’ın borcu değil, yükümlülükleri var
Galatasaray’ın sermaye yapısının güçlü olduğunu ve 350 milyon euroluk varlığı bulunduğunu belirten Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek, kulübün borcu değil yükümlülükleri olduğunu söyledi. Özbek, kulübün öz sermaye ve varlık bazlı değeri ile Türkiye’de öne çıktığına dikkat çekti.
Nurdoğan A. ERGÜN
Galatasaray Spor Kulübü’nün 31 Mayıs 2025 itibariyle hiçbir kuruma ya da kişiye borcu olmadığını söyleyen Kulüp Başkanı Dursun Özbek, “Borç ve yükümlülük kavramını iyi ayırt etmek gerekiyor. Kulübün 341 milyon euroluk yükümlülüğü var ama bu yükümlülüğe karşılık da 350 milyon euroluk varlığı var. Elimizde oyuncularımız, duran varlıklarımız, fonksiyonel gelirlerimiz mevcut. Oyuncularımızın transfer marketteki değeri hesaplandığında yaklaşık 350 milyon euro. Dolayısıyla yaptığınız yatırım futbol takımı olarak değerini koruyor” dedi.
İlk 3 ayda 1.6 milyar TL’lik mağaza geliri
Galatasaray’ın gelir kaynaklarının çeşitliliğine işaret eden Başkan Özbek, mağazacılık gelirlerinin rekor seviyelere ulaştığını, geçen sezon 3.2 milyar TL olan GSStore cirosunun, bu sezonun ilk üç ayında 1.6 milyar TL’ye yükseldiğini açıkladı. 89 olan store mağaza sayısının 100’e ulaştığını kaydeden Başkan Özbek, store gelirlerinin toplam içindeki payını ise yüzde 30-35 olarak açıkladı. Stat ve sponsorluk gelirlerine de işaret eden Özbek, maç gelirleri, sponsorluklar ve UEFA’dan gelecek haklar gibi düzenli gelir kalemlerinin kulübün nakit akışında belirleyici olduğunu belirtti.
“Maç oynadıkça stat gelirimiz, sponsor gelirimiz ve uluslararası gelirlerimiz devreye giriyor” diyen Özbek, kulübün öz sermaye ve varlık bazlı değerinin Türkiye’de öne çıktığını, futbol takımı ve altyapıya yapılan yatırımların kulübün uzun vadeli değerini desteklediğini söyledi. Ayrıca kulübün spor dışı projelerinden bahsederken Riva, Florya, Mecidiyeköy ve Kemerburgaz gibi gayrimenkul ve dijital projelere dikkat çeken Başkan, bu çalışmaların kulübün finansal portföyüne katkı sağladığını söyledi.
Borsa İstanbul’da en yüksek piyasa değerine sahip kulüp olduklarını ve 13.5 milyar TL’lik sermayeleriyle Türkiye’deki birçok bankadan daha güçlü bir finansal yapıya sahip olduklarını ifade eden Özbek, bu verilerle Galatasaray’ın finansal olarak ‘hiç kimseyle kıyaslanamayacak seviyede pozitif’ olduğunu savundu.
“Futbol bir nefes alma noktası oldu”
Türkiye’nin ekonomik sıkıntılarına değinen Özbek, sporun ve özellikle futbolun, insanlar için bir ‘nefes alma noktası’ işlevi gördüğünü söyledi. Özbek, kazanılan sportif başarıların, toplumda büyük bir mutluluk yarattığını ve ekonomik zorlukların bir süreliğine unutulmasını sağladığını ifade etti. Başkan, Liverpool maçı örneğini vererek, “O maçta milyonlarca insanın yaşadığı mutluluk, toplumda büyük bir moral kaynağı oldu. Taraftarlarımızın coşkusu ve birlik duygusu, sporu birleştirici bir güç haline getiriyor” diye konuştu.
'Barış süreci' ile spor okulları açılacak
Kulübün sosyal sorumluluk projelerini anlatan Başkan Dursun Özbek, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattıkları yardımların devam ettiğini ve Kahramanmaraş’ta kurdukları konteyner kentin hala hizmet verdiğini belirtti. “Deprem sonrası yürüttüğümüz konteyner kent ve yardım faaliyetleri hâlâ devam ediyor.
Şu anda yaklaşık bin 200 kişiye ulaşıyoruz. Sahadaki başarılarımız kadar saha dışındaki sorumluluklarımızı da sürdüreceğiz” dedi. Sorumluluklarının sadece deprem bölgesiyle sınırlı kalmadığını dile getiren Dursun Özbek, ‘barış süreci’ kapsamında Hakkari ve Cizre gibi bölgelerde de spor okulları açarak çocukların ve gençlerin gelişimine destek olacaklarını ifade etti. Dursun Özbek, sporun birleştirici gücünün herkes tarafından kullanılması gerektiğini ve Galatasaray’ın bu konuda öncülük etmeye devam edeceğini söyledi.
Gelecek planlarına dair de konuşan Özbek, “2026’ya doğru hazırlıklarımız sürüyor, sportif yatırımlar kulübün mal varlığı altında, altyapı ve akademi projelerimiz devam ediyor. Amacımız hem sportif başarı, hem de Galatasaray markasının sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması” diyerek sözlerini tamamladı.