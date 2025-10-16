Galatasaray Başkanı Özbek: Galatasaray’ın borcu değil, yükümlülükleri var

Nurdoğan A. ERGÜN

Galatasaray Spor Kulü­bü’nün 31 Mayıs 2025 iti­bariyle hiçbir kuruma ya da kişiye borcu olmadığını söyle­yen Kulüp Başkanı Dursun Özbek, “Borç ve yükümlülük kavramını iyi ayırt etmek gerekiyor. Kulübün 341 milyon euroluk yükümlülüğü var ama bu yükümlülüğe karşılık da 350 milyon euroluk varlığı var. Eli­mizde oyuncularımız, duran var­lıklarımız, fonksiyonel gelirlerimiz mevcut. Oyuncularımızın transfer marketteki değeri hesaplandığın­da yaklaşık 350 milyon euro. Dola­yısıyla yaptığınız yatırım futbol ta­kımı olarak değerini koruyor” dedi.

İlk 3 ayda 1.6 milyar TL’lik mağaza geliri

Galatasaray’ın gelir kaynakları­nın çeşitliliğine işaret eden Başkan Özbek, mağazacılık gelirlerinin re­kor seviyelere ulaştığını, geçen se­zon 3.2 milyar TL olan GSStore ci­rosunun, bu sezonun ilk üç ayında 1.6 milyar TL’ye yükseldiğini açık­ladı. 89 olan store mağaza sayısı­nın 100’e ulaştığını kaydeden Baş­kan Özbek, store gelirlerinin top­lam içindeki payını ise yüzde 30-35 olarak açıkladı. Stat ve sponsorluk gelirlerine de işaret eden Özbek, maç gelirleri, sponsorluklar ve UE­FA’dan gelecek haklar gibi düzen­li gelir kalemlerinin kulübün nakit akışında belirleyici olduğunu be­lirtti.

“Maç oynadıkça stat geliri­miz, sponsor gelirimiz ve uluslara­rası gelirlerimiz devreye giriyor” diyen Özbek, kulübün öz sermaye ve varlık bazlı değerinin Türkiye’de öne çıktığını, futbol takımı ve alt­yapıya yapılan yatırımların kulü­bün uzun vadeli değerini destekle­diğini söyledi. Ayrıca kulübün spor dışı projelerinden bahsederken Riva, Florya, Mecidiyeköy ve Ke­merburgaz gibi gayrimenkul ve di­jital projelere dikkat çeken Başkan, bu çalışmaların kulübün finansal portföyüne katkı sağladığını söy­ledi.

Borsa İstanbul’da en yüksek piyasa değerine sahip kulüp olduk­larını ve 13.5 milyar TL’lik serma­yeleriyle Türkiye’deki birçok ban­kadan daha güçlü bir finansal ya­pıya sahip olduklarını ifade eden Özbek, bu verilerle Galatasaray’ın finansal olarak ‘hiç kimseyle kıyas­lanamayacak seviyede pozitif’ ol­duğunu savundu.

“Futbol bir nefes alma noktası oldu”

Türkiye’nin ekonomik sıkıntı­larına değinen Özbek, sporun ve özellikle futbolun, insanlar için bir ‘nefes alma noktası’ işlevi gördüğü­nü söyledi. Özbek, kazanılan spor­tif başarıların, toplumda büyük bir mutluluk yarattığını ve ekonomik zorlukların bir süreliğine unutul­masını sağladığını ifade etti. Baş­kan, Liverpool maçı örneğini vere­rek, “O maçta milyonlarca insanın yaşadığı mutluluk, toplumda bü­yük bir moral kaynağı oldu. Taraf­tarlarımızın coşkusu ve birlik duy­gusu, sporu birleştirici bir güç hali­ne getiriyor” diye konuştu.

'Barış süreci' ile spor okulları açılacak

Kulübün sosyal sorumluluk projelerini anlatan Başkan Dursun Özbek, 6 Şubat depremlerinin ardından başlattıkları yardımların devam ettiğini ve Kahramanmaraş’ta kurdukları konteyner kentin hala hizmet verdiğini belirtti. “Deprem sonrası yürüttüğümüz konteyner kent ve yardım faaliyetleri hâlâ devam ediyor.

Şu anda yaklaşık bin 200 kişiye ulaşıyoruz. Sahadaki başarılarımız kadar saha dışındaki sorumluluklarımızı da sürdüreceğiz” dedi. Sorumluluklarının sadece deprem bölgesiyle sınırlı kalmadığını dile getiren Dursun Özbek, ‘barış süreci’ kapsamında Hakkari ve Cizre gibi bölgelerde de spor okulları açarak çocukların ve gençlerin gelişimine destek olacaklarını ifade etti. Dursun Özbek, sporun birleştirici gücünün herkes tarafından kullanılması gerektiğini ve Galatasaray’ın bu konuda öncülük etmeye devam edeceğini söyledi.

Gelecek planlarına dair de konuşan Özbek, “2026’ya doğru hazırlıklarımız sürüyor, sportif yatırımlar kulübün mal varlığı altında, altyapı ve akademi projelerimiz devam ediyor. Amacımız hem sportif başarı, hem de Galatasaray markasının sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşması” diyerek sözlerini tamamladı.