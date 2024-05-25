Galatasaray başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi
Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulunda oy verme işlemleri sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.
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Galatasaray'ın 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi tamamlandı.
Yaklaşık 10 bin üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu genel kurulda sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek. Galatasaray'ın olağan genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor