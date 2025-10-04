Google Haberler

Galatasaray Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki derbide Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Derbinin ilk 11'leri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasındaki Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakem ve takım kadroları şu şekilde:

Stat: RAMS Park

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Singo, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus Akgün, İlkay Gündoğan, Barış Alper Yılmaz, Osimhen

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Cerny, Rafa Silva, Toure, Abraham

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
