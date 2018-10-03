Galatasaray deplasmanda kaybetti
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto'ya 1-0 yenildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. hafta mücadelesinde, Porto ile Galatasaray takımları Porto’daki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Galatasaray, D Grubu ikinci maçında deplasmanda Portekiz temsilcisine 1-0 yenildi. Maçın tek golünü 49. dakikada Marega attı.
Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla 2 maçın ardından grupta 3 puanla 3. sırada yer aldı.
Kaynak: AA