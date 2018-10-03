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Galatasaray deplasmanda kaybetti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında deplasmanda Portekiz temsilcisi Porto'ya 1-0 yenildi.

Galatasaray deplasmanda kaybetti
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UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 2. hafta mücadelesinde, Porto ile Galatasaray takımları Porto’daki Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Galatasaray, D Grubu ikinci maçında deplasmanda Portekiz temsilcisine 1-0 yenildi. Maçın tek golünü 49. dakikada Marega attı. 

Sarı-Kırmızılılar bu sonuçla 2 maçın ardından grupta 3 puanla 3. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

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