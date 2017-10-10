ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
18 °C
  • Spor
  • Galatasaray Divan Kurulu yarın toplanıyor

Galatasaray Divan Kurulu yarın toplanıyor

Galatasaray'da ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın yapılacak.

Galatasaray Divan Kurulu yarın toplanıyor
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Galatasaray Kulübü'nün ekim ayı olağan divan kurulu toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Gayrettepe Dedeman Otel'de İrfan Aktar başkanlığında düzenlenecek toplantıda, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de hazır bulunacak.

Toplantıda, Galatasaray Sportif AŞ'nin 3 aylık mali işlemleriyle ilgili üyelere bilgilendirmede bulunulacağı ve kulüp başkanı Dursun Özbek'in de eylül ayı toplantısında 13 üye tarafından kulüp işlemleriyle ilgili yönelttiği soruları cevaplandıracağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Galatasaray
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.