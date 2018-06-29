Galatasaray, Donk ile yeni sözleşme imzaladı

29 Haziran 2018

Galatasaray, Hollandalı futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.

Anlaşmayaya göre, 2018-2019 sezonu için 1 milyon 895 bin euro sabit ücret alacak Donk'a, forma giydiği Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5 bin euro ödenecek. Tecrübeli futbolcu, ayrıca bu sezon içerisinde 21 Süper Lig veya UEFA maçında oynaması durumunda 200 bin euro kazanacak.

Ryan Donk'un, 2018-2019 sezonunda 21 Süper Lig ve UEFA maçında oynaması halinde sözleşmesi bir sezon için kendiliğinden uzayacak. Bu durumda futbolcuya 2019-2020 sezonu için 1 milyon 895 bin euro sabit ücret ödenecek. Görev aldığı Süper Lig ve UEFA müsabakalarında takımın alacağı her bir puan için 5 bin euro alacak Donk'a, ayrıca 21 Süper Lig veya UEFA karşılaşmasında oynaması durumunda 300 bin euro ödeme yapılacak.

Kaynak: AA