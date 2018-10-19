Galatasaray, evinde 16 maç sonra puan kaybetti

19 Ekim 2018

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında sahasında Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlanırken, sarı-kırmızılı takım yaşanan sakatlıklar nedeniyle 3 oyuncu değişikliği hakkını da bu devrede kullandı.

Bursaspor müsabakanın 63. dakikasında Aytaç Kara'nın golüyle öne geçerken, Galatasaray rakibine 77. dakikada Eren Derdiyok ile karşılık verdi.

Bu sonuçla puanını 19'a çıkaran Galatasaray liderliğini sürdürürken, Bursaspor ise puanını 9 yaptı.

Yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini 24 maça çıkardı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Sarı-kırmızılı takım, evindeki son 24 lig maçının 22'sini kazanırken, 2'inden beraberlikle ayrıldı.

Evinde 16 maç sonra puan kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında 16 maç aradan sonra puan kaybı yaşadı.

Sarı-kırmızı takım, Türk Telekom Stadı'nda geçen sezonun 9. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe maçından sonra çıktığı 16 maçı kazanmıştı.

Bursaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'ın sahasındaki 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezonun ortasında görev başlayan Fatih Terim yönetiminde sahasında ilk kez puan kaybetti.

Serdar, Feghouli ve Fernando maça devam edemedi

Galatasaray, yaşanan sakatlıklar nedeniyle 3 oyuncu değişiklik hakkını da maçın ilk yarısında kullanmak zorunda kaldı.

Sarı-kırmızılı futbolcular Serdar Aziz, Sofiane Feghouli ve Fernando Reges, ilk yarıda geçirdikleri sakatlıklar nedeniyle oyuna devam edemedi.

Karşılaşmanın 20. dakikasında sakatlanan Serdar Aziz'in yerine Maicon Roque oyuna dahil oldu. Sağ baldırındaki çekme nedeniyle oyuna devam edemeyen Sofiane Feghouli de 21. dakikada yerini Eren Derdiyok'a bıraktı. Maçın 39. dakikasında yine baldırından sakatlık geçiren Fernando Reges'in yerine ise 42. dakikada Selçuk İnan oyuna girdi.

Eren Derdiyok gol sayısını 6'ya çıkardı

Karşılaşmada Galatasaray'a beraberliği getiren golü kaydeden Eren Derdiyok, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 6'ya çıkardı.

Eren Derdiyok, bu sezon Süper Lig'de 4, TFF Süper Kupa'daki Akhisarspor maçı ile UEFA Şamipyonlar Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova müsabakasında birer kez topu ağlarla buluşturdu.

Bursaspor yine kazanamadı

Bursaspor, Galatasaray karşısında üst üste 13. lig maçından da galibiyet elde edemedi.

Rakibi karşısında son galibiyetini 2011-2012 sezonunda evinde 1-0'lık sonuçla alan yeşil-beyazlılar, daha sonraki 13 randevuda 5 kez berabere kaldı, 8 kez yenildi.

Kaynak: AA