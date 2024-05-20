Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası dört gözaltı

Süper Lig'in 37'nci haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylarla ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı.

Derbide sahaya torpil ve patlayıcı madde ile meşale atan 4 Fenerbahçe taraftarı gözaltı alınırken, 4 sarı-lacivertli taraftar hakkında ise 'otobüslerin camlarını kırmak' ve 'taşkınlık yapmak' suçlarından adli işlem yapıldı.

Üzerlerinden yasaklı madde çıkan ev sahibi takım taraftarlarından 16'sı hakkında ise '6222 sayılı Sporda Şiddetin ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında, 11’i hakkında ise 2küfürlü tezahürat' nedeniyle işlem yapıldı.

Derbi maçındaki olaylar nedeniyle gözaltına alınan ve işlem gören toplam 35 kişi hakkında başlatılan soruşturma devam ederken, polisin çıkan olaylara adı karışan taraftarlar ile ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleme çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.