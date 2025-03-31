Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, Derbi saat kaçta? Türkiye Kupası FB - GS maçı hangi kanalda?

Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek ezeli rakipler için futbolseverlerin heyecanı giderek artıyor. Derbiye sayılı günler kala, karşılaşmanın detayları en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlamak isteyen Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekibi kupada saf dışı bırakmak isteyen Fenerbahçe, derbiye sıkı hazırlanıyor. Ligde Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Galatasaray ise bu karşılaşmadan galip ayrılarak moral bulmayı hedefliyor.

Peki, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ne zaman oynanacak? Karşılaşma saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

📅 Maç tarihi: 2 Nisan 2025

🕗 Başlama saati: 20.45

📺 Yayıncı kanal: ATV

📍 Stat: Şükrü Saracoğlu Stadyumu

📌 Format: Tek maç, eleme usulü

Derbiyi Cihan Aydın yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Volkan Ahmet Narinç yapacak. Dördün hakem olarak ise Burak Pakkan görev alacak.

Kadıköy'de 63. randevu

İki ezeli rakip, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda 63. kez mücadele edecek. Stat, 1982 yılında yenilenerek yeniden açıldığından bu yana burada oynanan 62 maçta Fenerbahçe 30, Galatasaray 13 kez galip geldi. 19 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Kadıköy’de Fenerbahçe 114 gol atarken, Galatasaray 75 golle karşılık verdi. Bu maçların yalnızca 5’i golsüz tamamlandı.

Kadıköy’de kupada 17 yıl sonra yeniden

Fenerbahçe, Türkiye Kupası kapsamında 17 yıl aradan sonra Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırlayacak. Son olarak 3 Şubat 2008'de kupada karşı karşıya gelen iki ekip, Kadıköy'deki mücadelede 0-0 berabere kalmış; rövanşta 2-1’lik skorla Galatasaray tur atlamıştı.

İki takım kupada en son 2015-2016 sezonu finalinde karşılaştı. Antalya'daki finalde Galatasaray, 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

Derbide gözler golcülerde

Her iki takım da güçlü hücum hattıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Dusan Tadic gibi isimler öne çıkarken; Galatasaray’da ise Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Ahmed Kutucu gibi oyuncuların performansı merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı En-Nesyri, bu sezon lig, Avrupa ve kupada toplam 43 maçta 26 gol attı. En-Nesyri’yi, 19 golle Edin Dzeko izliyor. Dusan Tadic ise toplamda 11 gole imza attı.

Galatasaray

Galatasaray’ın gol yollarındaki en etkili ismi ise Victor Osimhen. Bu sezon 31 resmi maçta forma giyen Nijeryalı futbolcu, 26 golle takımın en skorer ismi oldu. Süper Lig’de gol krallığı yarışında da zirvede yer alan Osimhen, derbide Galatasaray’ın en önemli kozlarından biri olacak.

Osimhen’in ardından Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz ve Ahmed Kutucu da gol yollarında beklenti yaratan isimler arasında. Barış Alper bu sezon 11 gol, Kutucu ise lig ve kupa toplamında 11 gol kaydetti.