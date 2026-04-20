Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek bu kritik mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını sürdürürken, taraftarlar mücadele bilgilerin odaklanmış durumda...

Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe maçı 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

Türk futbolunun en köklü rekabetlerinden Galatasaray ile Fenerbahçe bugüne kadar 406 kez karşı karşıya geldi. Ezeli rakipler arasındaki mücadelede Fenerbahçe 149 galibiyetle öne çıkarken, Galatasaray 128 kez sahadan zaferle ayrıldı. İki takım arasında oynanan 129 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.