Galatasaray Frankfurt deplasmanında 5-1 kaybetti, Okan Buruk’tan sorumluluk açıklaması

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, Almanya deplasmanında Eintracht Frankfurt’a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar sahadan 5-1’lik farklı mağlubiyetle ayrıldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mağlubiyeti kendi sorumluluğuna aldığını söyledi.

“Bu sonuç benim sorumluluğumda”

Okan Buruk, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“1-0 sonrası inanılmaz rahat oynuyorduk. İkinci golü bulabilirdik. Ancak hakem kararları aleyhimize oldu. Barış’ın golünü iptal etti. 3-1 önde girebilecekken, soyunma odasına geride girdik. İki yarıda oyun olarak farklar vardı. Oyunu erken bıraktık, kafa olarak maçı bıraktık. Bireysel hatalar yaptık. 1.17 gol beklentisine rağmen rakip 5 gol attı. Top yüzde 60 bizdeydi ama skorla uyuşmadı. Bu sonuç benim sorumluluğumda. İlk yarı doğrular, ikinci yarı yanlışlar vardı. Bunu tedavi edecek ve düzeltecek olan benim.”

“İlk 24 arasına girebiliriz”

Mağlubiyete rağmen hedeflerinden sapmadıklarını dile getiren Buruk, “Daha ilk maç oynandı, 7 maç var. İlk 24 arasına girebiliriz, buna inanıyorum. Bugün şanssız bir gün geçirdik. İyi yaptığımız şeyleri arttırarak bundan sonraki maçlara hazırlanacağız. İlk yarıdaki oyunla çok rahat kazanabilirdik ama 5-1’lik mağlubiyet aldık. Üzgünüm” dedi.

“Rakibimizi kutluyorum”

Rakibi tebrik eden Buruk, “İlk yarı sonunda 2 dakikada 2 gol yedik. Bu bizim oyunumuzu düşürdü. Bunun savunmadaki isimlerle alakası yok. Farklı oyuncularla farklı sonuçlar alınabilir. Bundan sonraki maçlarda rakiplere göre tercih yapacağım. İlkay ve Singo geç geldi, fazla maç oynamadılar. Barış Alper uzun süre yoktu. Icardi sakatlıktan döndü, o da hazırlanma sürecinde. Kötü bir mağlubiyet aldık. Rakibimizi kutluyorum, çok mücadele ettiler” ifadelerini kullandı.