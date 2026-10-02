GALATASARAY hazırlık maçı canlı izle: Galatasaray - Pendikspor maçı canlı yayın
Galatasaray bugün Pendikspor ile hazırlık maçına çıkıyor. Galatasaraylı taraftarlar mücadeleyi izlemek istiyor. İşte mücadelenin canlı yayın linki...
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Milli ara nedeniyle takımlar lige ara verirken Galatasaray bugün Pendikspor ile hazırlık maçı yapacak. Ara sonrası lige güzel bir başlangıç yapmak isteyen Galatasaray'ın mücadelesini kaçırmak istemeyen taraftar canlı yayın linkini araştırıyor.
Galatasaray - Pendikspor maçı ne zaman?
Galatasaray - Pendikspor maçı bugün saat 17.30'da başlayacak. Mücadele Galatasaray'ın resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Mücadele aynı zamanda GSPlus mobil uygulamasından da izlenebilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ