Galatasaray için "Yellow Friday" zamanı

26 Ocak 2018

Mustafa Cengiz'in başkanlığa seçilmesinin ardından Galatasaray taraftarı takımına destek vermek amacıyla bir kampanya başlattı.

Yeni Başkan Cengiz'in çağrısıyla başlatılan kampanyaya kulak veren birçok sarı-kırmızılı taraftar Amerika’da her sene yapılan Black Friday’den ilham alarak Yellow Friday kampanyasını başlattı.

Kampanya Türkiye'nin son yıllarda yapılan en büyük ticari organizasyonu olma yolunda ilerliyor.

Kampanya ile GS Store'daki stokları bitirmeyi amaçlayan taraftarlar büyük bir hareketlilik yaşatıyor. Hatta GS Store'un internet sitesi yoğun ilgiden dolayı çöktü.

Öte yandan Galatasaray'ın #YellowFriday etkinliğine Necati Ateş, Ata Demirer, Göksenin Köksal ve Burak Elmas gibi ünlü isimler de katıldı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de etkinlikte 5 bin TL'lik alışveriş yaptı. Cengiz bu ürünleri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gönderecek.