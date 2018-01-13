Galatasaray iki hazırlık maçı yapacak

13 Ocak 2018

Antalya Belek'te kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yarın Romanya temsilcisi Viitorul ve TFF 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü Gheorghe Hagi'nin hem sahibi hem de teknik direktörü olduğu Viitorul ile yarın yapılacak maç, Sueno Hotels Deluxe Belek Sports Center'da saat 17.00'de seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Tuzlaspor ile ise 15 Ocak Pazartesi günü yine Sueno Hotels Deluxe Belek Sports Center'da saat 17.00'de karşılaşacak.

Çarşamba günü Bucaspor ile İzmir'de

Hazırlıklarını 17 Ocak Çarşamba gününe kadar Antalya'da sürdürecek Galatasaray, aynı gün Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bucaspor ile yapacağı maç için İzmir'e gidecek. Bucaspor'la 18 Ocak Perşembe günü karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, bu maçın ardından İstanbul'a dönecek.