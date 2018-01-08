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Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'de ikinci yarının hazırlıklarına başladı.

Galatasaray ikinci yarı hazırlıklarına başladı
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Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren Galatasaray, ilk antrenmanını teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdi.

Dayanıklılık ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmanda iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman kondisyon uygulamaları ve koşuyla sona erdi.

Galatasaray'da ikinci yarı hazırlıklarıGalatasaray'da ikinci yarı hazırlıkları

Sakatlığı bulunan Mariano Ferreira Filho takımdan ayrı çalıştı.

Fatih Terim'in yardımcılığı görevine getirilen Ümit Davala ilk kez antrenmanda yer aldı. Hasan Şaş'ın ise pro lisans kursunda olduğu için antrenmana katılmadığı bildirildi.

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü ve Fatih Terim'in Milan'dan futbolcusu Cosmin Contra da idmanı izledi. Contra, Terim ile bir süre sohbet etti.

Galatasaray, ikinci yarının hazırlıklarına akşam yapacağı idman ile devam edecek.

Kaynak: AA

Süper Lig Antrenman Galatasaray

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