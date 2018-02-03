Galatasaray ile Sivasspor 24. sınavda
Süper Lig'de yarın Galatasaray ile Sivasspor 24. kez karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 24. kez karşı karşıya gelecek.
Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde çıktığı 3 lig maçını da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Sivas'ta bu seriyi devam ettirmeye çalışacak.
Demir Grup Sivasspor maçı öncesi Galatasaray'da sakat olan Fernando Reges dışında eksik bulunmuyor.
İki oyuncu ceza sınırında
Galatasaray'da 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Sofiane Feghouli ile Fernando Muslera, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 21. haftadaki Antalyaspor karşılaşmasında oynama şansını kaçıracak.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 23 maçtan 16'sını sarı-kırmızılılar, 3'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 49 golüne, Sivasspor 24 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 3-0 kazandı.
Sivasspor 5 maçtır kazanamıyor
Sivasspor, Süper Lig'de Galatasaray'ı 5 maçtır yenemiyor.
Rakibi karşısında son galibiyetini 12 Nisan 2014'te 2-1'lik skorla alan kırmızı-beyazlılar, daha sonraki 5 lig maçından 4'ünü kaybetti, birinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.
Sivas'taki maçlar
Taraflar arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 4'ünü Galatasaray, 3'ünü Sivasspor kazandı, 4 karşılaşma da berabere bitti.
Sivas'ta ev sahibi ekip 16, Galatasaray 21 gol attı. Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 3 galibiyetini de evinde aldı. İki takım arasında Sivas'taki son lig maçı 2015-2016 sezonunda 2-2 tamamlandı.
Kaynak: AA