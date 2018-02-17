Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında

17 Şubat 2018

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de 14 galibiyeti, 2 beraberliği ve 5 mağlubiyeti olan Galatasaray'ın 44 puanı bulunurken, oynadığı maçların 7'sini kazanan, 5'inde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 26 puana sahip.

İki ekip arasında geride kalan 27 lig maçından 17'sini Galatasaray kazandı, 6 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galip gelebildi. Galatasaray'ın 53 golüne, Kasımpaşa 25 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Türk Telekom Stadı'nda yapılan maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

Belhanda cezalı

Antalyaspor müsabakasında gördüğü kırmızı kartla cezalı olan sarı-kırmızılı futbolcu Younes Belhanda, yarınki maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Jason Denayer ve Fernando Reges de Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak.

Sarı kart cezası nedeniyle Antalyaspor karşılaşmasında oynayamayan kaleci Fernando Muslera ise görev verilmesi durumda yarın sahadaki yerini alabilecek.

Mariano ve Feghouli sarı kart sınırında

Galatasaray'da Mariano Filho ve Sofiane Feghouli, Kasımpaşa maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu futbolcular, Kasımpaşa maçında sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve ligin 23. haftasındaki Bursaspor maçında görev alamayacak.

Deplasmanda zorlanıyor

Galatasaray, bu sezon deplasman maçlarında istediği sonuçları almakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki 5 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada oynadığı 10 maçtan 4 galibiyet, bir beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, sahasındaki müsabakalarda ise 10 galibiyet ve bir beraberlik elde etti.

Kaynak: AA