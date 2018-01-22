Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda yendi
Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 3-1 yendi.
Galatasaray'ın gollerini 12 ve 19. dakikalarda Eren, 90. dakikada ise Rodrigues kaydetti. Kayserispor'un tek golünü ise 52. dakikada Umut attı.
Galatasaray, bu galibiyetle 38 puana ulaştı ve Başakşehir'in ardından tekrar ikinciliğe yükseldi. Kayserispor ise, 30 puanla 6. sırada yer alıyor.