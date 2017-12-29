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Galatasaray kongresinde başkan adayları belli oldu

Galatasaray'ın olağanüstü kongresinde Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık için yarışacak.

Galatasaray kongresinde başkan adayları belli oldu
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Galatasaray'ın  olağanüstü kongresinde başkanlık için yarışacak adaylar belirlendi.

20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan seçimde, Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz başkanlık için yarışacak.

Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, iki adayın Divan'a ilettiği listeleri açıkladı:

Dursun Özbek'in listesi

Asil üyeler:

Özkan Olcay

Osman kocaman

Nasuhi Sezgin

Mehmet Dedeoğlu

Can Topsalak

Ahmet Cebeci

İsmail Sarıkaya

Murat Atay

Ural Aküzüm

Yedek üyeler

Mehmet Onultan

Cevat Genç

Burçin Aslan

Serdal Koç

Ozan Oral

Mustafa Cengiz'in listesi

Asil üyeler:

Celal Açar

Ahmet Sabri Şenkal

Acar Baltaş

Nejat Güney Okan Böke

Adil Aaraboğlu

Emre Erdoğan

Cenk Soyer

Hacı Hüseyin Toprak

Ahmet Ünal Çeviköz

Yedek üyeler

Mahmut Recevik

Mehmet Öner Cansever

Dinç Üner

Erol Özmandıracı

Arif Badur

Kaynak: DHA

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