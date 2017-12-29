Galatasaray kongresinde başkan adayları belli oldu
Galatasaray'ın olağanüstü kongresinde Dursun Özbek ve Mustafa Cengiz başkanlık için yarışacak.
Galatasaray'ın olağanüstü kongresinde başkanlık için yarışacak adaylar belirlendi.
20 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan seçimde, Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz başkanlık için yarışacak.
Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, iki adayın Divan'a ilettiği listeleri açıkladı:
Dursun Özbek'in listesi
Asil üyeler:
Özkan Olcay
Osman kocaman
Nasuhi Sezgin
Mehmet Dedeoğlu
Can Topsalak
Ahmet Cebeci
İsmail Sarıkaya
Murat Atay
Ural Aküzüm
Yedek üyeler
Mehmet Onultan
Cevat Genç
Burçin Aslan
Serdal Koç
Ozan Oral
Mustafa Cengiz'in listesi
Asil üyeler:
Celal Açar
Ahmet Sabri Şenkal
Acar Baltaş
Nejat Güney Okan Böke
Adil Aaraboğlu
Emre Erdoğan
Cenk Soyer
Hacı Hüseyin Toprak
Ahmet Ünal Çeviköz
Yedek üyeler
Mahmut Recevik
Mehmet Öner Cansever
Dinç Üner
Erol Özmandıracı
Arif Badur
Kaynak: DHA