Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı muhtemel 11'i

Galatasaray Süper Lig'de yenilgisiz yoluna devam ederken bu haftaki rakip ise Konyaspor... Sarı-kırmızılı ekip ligde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgisi bulunan Konyaspor'u sahasında eli boş göndermek istiyor. Taraftar mücadele saatini iple çekerken "Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu her geçen dakika sıklaşmış durumda...

Galatasaray Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray Konyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Müsabakayı Yasin kol yönetecek.

Muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Uğurcan, Sallai (Singo), Sanches, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina (Sara), İlkay, Yunus, Barış, İcardi.

Konyaspor: Deniz, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Bazoer, Bjorlo, Melih, Ndao, Bardhi, Umut Nayir

15 gol attı, 1 gol yedi

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon oynadığı ilk 5 karşılaşmada rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Sezonun açılışında Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük’ü 3-0’lık skorlarla geçen sarı-kırmızılılar, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Dördüncü haftada Çaykur Rizespor’u 3-1 yenen Galatasaray, beşinci maçında Eyüpspor’u 2-0’la geçti. Bu süreçte toplam 15 gol atan Galatasaray, tek golü Çaykur Rizespor’dan yedi.

RAMS Park’ta 20 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig’de iç sahada yenilmezlik serisini sürdürüyor.

Sarı-kırmızılılar, en son 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe’ye 1-0 mağlup olduktan sonra RAMS Park’ta oynadığı 20 lig maçında kayıp yaşamadı. Bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Galatasaray, 52 gol atarken kalesinde 16 gol gördü.

Ligde 49. buluşma

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig’de 49. kez karşı karşıya geliyor.

Geride kalan 48 maçın 35’ini Galatasaray, 5’ini Konyaspor kazandı. 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 92 gol kaydederken, yeşil-beyazlı ekip 32 gol attı.

İstanbul’da yenilgi yok

İstanbul’da oynanan lig maçlarında üstünlük tamamen Galatasaray’ın elinde.

İki takım arasında bugüne kadar İstanbul’da yapılan 24 lig maçının 20’sini Galatasaray kazandı, 4 karşılaşma berabere bitti. Konyaspor ise deplasmanda hiç galibiyet elde edemedi. Bu maçlarda Galatasaray 55, Konyaspor 16 gol buldu.

En farklı galibiyetler

İki takım arasındaki en farklı skor, 2007-2008 sezonunda İstanbul’da oynanan ve seyircisiz geçen maçta ortaya çıktı. Galatasaray’ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan bu karşılaşma, rekabet tarihine geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetini 2-0, 1-0 (iki kez), 2-1 ve 4-3’lük skorlarla aldı.