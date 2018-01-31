ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Galatasaray kupada avantaj peşinde

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın Atiker Konyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray kupada avantaj peşinde
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Galatasaray Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor'la karşılaşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30 başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, yarı finale çıkacak ekibin belirleneceği rövanş öncesinde Konya'dan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

Atiker Konyaspor maçı öncesi Galatasaray'da Fernando Reges'in tedavisi sürüyor.

Galatasaray, 5. turdan itibaren katıldığı organizasyonda Sivas Belediyespor'u sahasında 5-1 yenerken, deplasmanda 2-1 kaybetmesine rağmen son 16 turuna kaldı. Sarı-kırmızılılar, bu turda Bucaspor'u evinde ve deplasmanda 3-0'lık skorlarla mağlup ederek çeyrek final biletini almıştı.

Kaynak: AA

galatasaray ZTK Atiker Konyaspor Ziraat Türkiye Kupası

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.