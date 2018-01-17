Galatasaray, kupada Bucaspor'a konuk oluyor
Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda Bucaspor ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'la karşılaşacak.
Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki ilk maçı Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ün (2) golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj yakalamıştı.
Galatasaray, rövanşta rakibine iki farklı yenilse de turu geçen taraf olacak.
Bucaspor-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.
Kaynak: AA