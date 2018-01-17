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Galatasaray, kupada Bucaspor'a konuk oluyor

Sarı-kırmızılı takım, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda Bucaspor ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, kupada Bucaspor'a konuk oluyor
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın deplasmanda TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'la karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, İstanbul'daki ilk maçı Selçuk İnan ve Sinan Gümüş'ün (2) golleriyle 3-0 kazanarak çeyrek finale yükselmek için büyük avantaj yakalamıştı.

Galatasaray, rövanşta rakibine iki farklı yenilse de turu geçen taraf olacak.

Bucaspor-Galatasaray karşılaşması, yarın saat 20.30'da Yeni Buca Stadı'nda oynanacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak. 
 

Kaynak: AA

ziraat türkiye kupası Bucaspor ZTK Galatasaray

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