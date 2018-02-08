Galatasaray kupada yarı finalde
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştığı Atiker Konyaspor'u 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyasyor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.
İlk maçta rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta rakibini 4-1'lik skorla geçerek yarı finalde Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakibi oldu.
Karşılaşmanın 14. dakikasında Moryke Fofana'nın golüyle geriye düşen Galatasaray, 17. dakikada Serdar Aziz, 52 ve 88. dakikalarda Bafetimbi Gomis, 90+1. dakikada da Garry Rodrigues'in golleriyle sonuca gitti.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray eşleşmesinin ilk maçı 27-28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Akhisar'da, rövanşı ise 17-18-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.
Kaynak: AA