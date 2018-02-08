ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
10 °C

Galatasaray kupada yarı finalde

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştığı Atiker Konyaspor'u 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

Galatasaray kupada yarı finalde
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Atiker Konyasyor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 4-1 yenerek yarı finale yükseldi.

İlk maçta rakibiyle deplasmanda 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçta rakibini 4-1'lik skorla geçerek yarı finalde Teleset Mobilya Akhisarspor'un rakibi oldu.

Karşılaşmanın 14. dakikasında Moryke Fofana'nın golüyle geriye düşen Galatasaray, 17. dakikada Serdar Aziz, 52 ve 88. dakikalarda Bafetimbi Gomis, 90+1. dakikada da Garry Rodrigues'in golleriyle sonuca gitti.

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Teleset Mobilya Akhisarspor-Galatasaray eşleşmesinin ilk maçı 27-28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Akhisar'da, rövanşı ise 17-18-19 Nisan tarihlerinde İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA

Son dakika galatasaray kupa

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.