Galatasaray kupadan elendi
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupadan elendi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.
Deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Teleset Mobilya Akhisarspor 2-1'in rövanşında rakibini 2-0 yenerek kupada finale yükseldi.
Karşılaşmanın gollerini, 4. dakikada Seleznov ve 35. dakikada Evgen kaydetti.
İlk maçı Galatasaray deplasmanda 2-1 kazanmıştı.
Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının galibiyle final maçına çıkacak.