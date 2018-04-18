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Galatasaray kupadan elendi

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor'a 2-0 yenilerek kupadan elendi.

Galatasaray kupadan elendi
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Galatasaray ile Teleset Mobilya Akhisarspor, Türk Telekom Stadı'nda karşılaştı.

Deplasmanda Galatasaray ile karşılaşan Teleset Mobilya Akhisarspor 2-1'in rövanşında rakibini 2-0 yenerek kupada finale yükseldi.

Karşılaşmanın gollerini, 4. dakikada Seleznov ve 35. dakikada Evgen kaydetti.  

İlk maçı Galatasaray deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Fenerbahçe-Beşiktaş maçının galibiyle final maçına çıkacak.

Son dakika Galatasaray Teleset Mobilya Akhisarspor

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