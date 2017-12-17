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Galatasaray liderliği kaptırdı

Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Galatasaray, rakibine 2-1 yenildi.

Galatasaray liderliği kaptırdı
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Süper Lig’in 16. haftasında Galatasaray, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele etti.

Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Maçın gollerini, Malatyaspor'dan 38. Pereira ve 43. dakikada Khalid kaydederken Galatasaray'ın tek golünü 74. dakikada Ndiaye attı.

Bu sonuçla Galatasaray, 32 puanda kalarak liderliği 33 puanı bulunan Başakşehir'e kaptırdı.

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