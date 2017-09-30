30 Eylül 2017

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, 90. dakikada bulduğu golle Kardemir Karabükspor'u 3-2 yendi.

Maça oldukça etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 17. dakikada Sofiane Feghouli, 22. dakikada ise Maicon'un golleriyle 2-0 öne geçmeyi başarırken, Kardemir Karabükspor, 27. dakikada Yatabare ile 84. dakikada da penaltıdan Seleznov'un golleriyle skoru eşitledi.

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon, 90. dakikada kendisinin ikinci, takımının ise üçüncü golüne imza atarak skoru belirledi ve Galatasaray'a 3 puanı getiren isim oldu.

Galatasaray, bu sonuçla ligdeki puanını 19'a çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.

Maicon'un performansı göz doldurdu

Sarı-kırmızılı takımda savunma oyuncusu Maicon, maçın en dikkati çeken ismi oldu.

Bir savunma oyuncusu olarak Kardemir Karabükspor ağlarına 2 kritik gol gönderen Brezilyalı stoper, takımının galibiyetine önemli bir katkı sağladı.

Maicon, 1 gol attığı Osmanlıspor karşılaşmasının ardından Kardemir Karabükspor filelerini de 2 kez havalandırarak ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Feghouli yine golünü attı

Galatasaray formasıyla ilk kez 11'de maça başlayan Sofiane Feghouli, yine golünü attı.

Geride kalan haftada Bursaspor ağlarını havlandırmayı başaran Feghouli, Kardemir Karabükspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren isim oldu ve toplam 2 gole ulaştı.

Ligde 11 maçtır yenilmiyor

Sarı-kırmızılı takım, Kardemir Karabükspor müsabakasını kazanarak ligdeki yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

Ligdeki son mağlubiyetini, geride kalan sezonun 30. haftasında Kasımpaşa'ya kendi sahasında 3-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, ardından bu kulvarda çıktığı 11 karşılaşmada 10 galibiyet ve 1 beraberik alarak rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı.

Geride kalan sezonun son 4 maçını da kazanan Galatasaray, bu sezonki 7 maçta ise 6 galibiyet ile 1 beraberlik alırken, bu süreçte taraftarı önünde çıktığı 6 maçı da kazanmayı bildi.

Belhanda'nın hatalı pası gole neden oldu

Galatasaraylı oyuncu Younes Belhanda'nın ilk yarıda yaptığı pas hatası, takımının kalesinde gole neden oldu.

Maçın 27. dakikasında ceza sahası önünde Belhanda'nın yaptığı hatalı geri pas, Kardemir Karabüksporlu Mustapha Yatabare'nin gol pozisyonuna girmesini sağladı.

Belhanda'nın pasında topla bir anda rakip savunmasının arkasına sarkan Yatabare, müsait durumda yaptığı düzgün vuruşla topu filelere göndererek farkı 1'e indirdi.

Maicon'un 22. dakikada attığı skoru 2-0'a getiren golün pasını veren Belhanda, ardından yaptığı bu kiritik hatayla dikkati çekti.

Penaltı kararına büyük itiraz

Sarı-kırmızılı futbolcular, 82. dakikada Maicon'un ceza sahası içinde müdahalesiyle Yatabare'nin yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Alper Ulusoy'un penaltı kararına toplu halde itiraz etti.

Pozisyonda faul olmadığı gerekçesiyle hakem Alper Ulusoy'un etrafında toplanan Galatasaraylı oyunculardan Feghouli ve Fernando, itiraz gerekçesiyle sarı kart gördü.

Bu pozisyon sonrası 84. dakikada penaltı atışını kullanan Seleznov, skoru 2-2'ye getirmeyi başardı.

Kardemir Karabükspor'dan erken değişiklik

Kardemir Karabükspor'da teknik direktör Levent Açıkgöz, henüz ilk yarıda erken bir oyuncu değişikliği tercihine gitti.

Maçın 32. dakikasında Cristian Tanase'yi kenara alan Açıkgöz, yerine Yevgen Seleznov'u oyuna dahil etti.

Tanase, oyundan çıkmasının ardından yedek kulübesine gitmeyerek doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

Maçın özeti:



10. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında, ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin sağ çaprazda yaptığı vuruşta, savunmada Kerim Zengin'e de çarpan top kaleci Rybka'nın müdahalesi sonrası yan direkten oyun alanına döndü. Daha sonra savunma meşin yuvarlağı kornere atarak, tehlikeyi önledi.



17. dakikada Galatasaray öne geçti. Rodrigues'in ara pasıyla soldan savunmanın arkasına sarkan Linnes'in sert ortasında, altıpasta Gomis'ten önce davranan kaleci Rybka topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Penaltı noktasının gerisinde meşin yuvarlağı önünde bulan Feghouli bekletmeden yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0



22. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın soldan kullandığı korner atışında, Maicon altıpas çizgisi üzerinden yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.



27. dakikada Kardemir Karabükspor farkı 1'e indirdi. Galatasaray yarı alanında Belhanda'nın hatalı geri pasında topu önünde bulan Torje, bekletmeden savunmanın arkasına kaçan Yatabare'yi gördü. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda topu Muslera'nın sağından filelere yolladı: 2-1



59. dakikada soldan çalımlarla ilerleyen Rodrigues'in ortasında, ceza sahasında topla buluşan Feghouli'nin gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Rybka'dan döndü.



74. dakikada Belhanda'nın pasıyla topla buluşan Feghouli'nin rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası çizgisi üzerinden yaptığı vuruşta, kaleci Rybka meşin yuvarlağı çeldi.



82. dakikada Galatasaray ceza sahasında Yatabare, Maicon ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. 84. dakikada penaltı atışını kullanan Seleznov, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skora denge getirdi: 2-2



90. dakikada Galatasaray tekrar öne geçti. Belhanda'nın soldan ortasında, ceza sahasında Feghouli'nin kafayla aşırttığı top arka direkte Maicon'un önünde kaldı. Bu futbolcu, yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2



Galatasaray, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Kaynak: AA