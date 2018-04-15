Galatasaray, liderlik koltuğunu geri aldı

15 Nisan 2018

Spor Toto Süper Lig’in 29. hafta mücadelesinde şampiyonluk adayları Galatasaray ve Medipol Başakşehir, Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Galatasaray, Mariano'nun 60. dakikada attığı golle maçta 1-0 öne geçti. Sarı Kırmızılı ekip, Serdar Aziz'in 90. dakikada attığı golle rakibi karşısında 2-0 öne geçti. Maçı Galatasaray 2-0 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray, 60 puanla tekrar liderliğe yükseldi. Medipol Başakşehir ise 59 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim:

Taraftarımıza güzel bir hediye verdiğimiz için mutluyuz

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısında, hem savunmada hem de hücumda çok iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi.

Jason Denayer ve Ryan Donk tercihlerinin iyi sonuç verdiğini belirten Terim, "Sadece sizin oyununuz yetmiyor. Rakibinizin de oynayamaması gerekiyor. Bugün ikisini de yaptık." dedi.

Kendilerinin 1990'lı yıllarda pres futbolu oynadığı dönemde, bunu dünyada yapan takım dahi olmadığını kaydeden Terim, "Allah nasip ederse ilerde yine o halimize döneceğiz. Medipol Başakşehir'in en önemli özelliği, oyunu kurabilmesi. Biz doğru pres ve doğru bölgesel baskılar yaptık. Ayrıca rakibin bir başka özelliği de topla çok oynamasıydı ve ilk yarı istatistiği yüzde 60'a 40 Galatasaray lehineydi." diye konuştu.

Maçın ilk yarısında istedikleri oyunu sergilediklerini, ikinci yarıya ise galibiyet için çıktıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "İkinci yarıda 3 puana giden bir görüntü ortaya çıktı. Bu maçta bizim bir kredimiz yoktu. Rakibimizin ise vardı. Berabere kalmak bile bizi hedeften uzaklaştırabilirdi. Bunu kaybetmemek için mücadele ettik. Şahsi kanaatim, 1. dakikadan 94. dakika sonuna kadar tam konsantrasyonla oynayan bir Galatasaray vardı. Oyuncularımı kutluyorum. Rakibi bırakırsanız oynar. Biz oyunun iki yönünde de iyiydik." ifadelerini kullandı.

"İnandığınızı yapmıyorsanız, zaten burada işiniz yok"

Fatih Terim, önlerinde çok önemli maçlar bulunduğunu ve mevcut kadroyu en ideal şekilde kullanmaya çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Teknik adamlık, riskleri alabilmektir. Yoksa rutini kimse eleştirmez. Maç iyi bitmese, 'Denayer uzun süredir oynamıyor, neden koydun?' denebilir. Veya, 'Selçuk iyiydi, neden Donk'u oynattın?' denebilir. Teknik adamlık böyle bir şey. İnandığınızı yapmıyorsanız, zaten burada işiniz yok. Kaybettikten sonra isterseniz sihirbaz olun, yanlışsınızdır. Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Takımımın kendisi de beklemiyordu. Bu kararı verirken, nedenleri var. Selçuk'un kötülüğünden veya Donk'un mükemmelliğinden değil. Bir analiz var ve bunun sonucunda ortaya koymamız gereken bir oyun düzeni var. Buna göre bazı arkadaşların sahada olması lazım. Bugün sahanın içi kadar, kulübe de takdir edilecek durumdaydı. Gençlerbirliği maçındaki kulübe değildi."

Sarı-kırmızılı takımın önünde zorlu maçlar olduğu yönündeki yorumlarla ilgili olarak Terim, "Maçlarımız diğerlerine oranla zor ama böyle oynayınca zor kelimesi anlam ifade etmez. Gençlerbirliği maçındaki gibi olursa da her maç zor. Taraftarımıza böyle güzel bir hediye verdiğimiz için mutluyuz. Allah bize bir şans daha verdi. 'Beş maçınız daha var, lidersiniz, sonuna kadar götürün.' dedi." değerlendirmesinde bulundu.

Arda sorusuna yanıt vermedi

Fatih Terim, aralarında küslük olan Medipol Başakşehirli oyuncu Arda Turan'ın maçta yanına gelmesini bekleyip beklemediği sorusunu yanıtsız bıraktı.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Arda ile ilgili yöneltilen soruyu, "Galatasaray ile ilgili sorunuz varsa yanıtlayayım." sözleriyle geçiştirdi.

Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak:

İnşallah sonunda gülen biz oluruz

Sportif AŞ Başkan Vekili Abdurrahim Albayrak ise tekrar liderliğe yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Albayrak, Medipol Başakşehir'de forma giyen eski oyuncuları Arda Turan ile teknik direktörleri Fatih Terim'in bir araya gelmemesiyle ilgili bir soru üzerine, "O konuda bir şey söyleyemem. Maç zaten gergin oldu. Allah'a şükür maçın sonunda herkes birbirini tebrik ettik. Göksel Gümüşdağ Bey soyunma odamıza kadar geldi ve bizi tebrik etti. Geçen hafta da biz mağlup olduk, Fatih hoca gitti Ümit Özat'ı tebrik etti. Futbolun içinde galibiyetler gibi mağlubiyetler de var. Biz kaptırdığımız liderliği tekrar geri almanın mutluluğunu yaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-kırmızılı taraftarların maçta takımlarına çok iyi destek olduğunu aktaran Albayrak, "Bugün muhteşem bir taraftar vardı. 90 dakika hiç susmadılar. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aytemiz Alanyaspor maçında da bizi yalnız bırakmayacaklarına inanıyorum. Beş maç kaldı, inşallah sonunda gülen biz oluruz." şeklinde görüş belirtti

Albayrak, devre arasında soyunma odası koridorlarında yaşanan gerginlikle ilgili bir soru üzerine de "Az daha kolumu kırıyorlardı ama bir şey olmadı. Böyle ufak tefek şeyler olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı:

Maç kaybettik ama şampiyonluğu kaybetmedik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşma hakkında, Galatasaray karşısında atanın kazanacağı bir maça çıktıklarını söyledi.

Ligde şampiyonluk yarışının sürdüğünü ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Burada her türlü baskı var. Maç kaybettik, şampiyonluğu kaybetmedik. Sahada kaotik bir ortam vardı. Atanın kazanacağı bir maçtı. Yarış 4 takım arasında devam ediyor. Fenerbahçe hariç iki takımdan ikili averajımız iyi. Bugün sadece bir maç kaybettik. Tabii ki kazanarak bir adım öne geçmeyi çok isterdim. Final bu işin sonudur. Bu yarış sonuna kadar böyle gidecek."

"Hiçbir zaman saygıyı kaybetmeyeceğiz"

Abdullah Avcı, deplasmanda oynamaları ve Galatasaray'ın oyuncu yapısı nedeniyle rakibin baskılı başlayacağını beklediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Mariano harika bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. Ondan sonraki bölümde daha fazla topa sahip olup, organizasyonları değiştirdik. Emre ve Arda kart gördü. Biri koridorda, diğeri sahada sarı kart gördü. Bugünü ve gelecek haftayı düşünerek onları kenara aldık. Tabii bir hamle yapmayı da düşündük. Yediğimiz ikinci gol ellenmiş, hocaya bir şey söylemiyorum, görmeyebilir. Oyun içinde ciddi iki darbe var, görmeyebilir, olabilir. Hocanın çok temiz bir yüzü var, ona güveniyoruz. Kazansak da kaybetsek de hiçbir zaman saygıyı kaybetmeyeceğiz, saygı göstermeye de devam edeceğiz."

Arda ve Emre'ye gösterilen tepki

Avcı, Arda Turan ve Emre Belözoğlu'na gösterilen tepkiler hakkında ve "Emre ve Arda'yı oynatmamayı düşündünüz mü?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Hayır düşünmedim. Arda ve Emre bu tür maçları çok oynamışlardı, en ufak bir şüphem olmadı. Ülkemizde devamlı olarak sahanın dışı konuşuluyor. Bu çocuklar ülkenin her yerinde aynı tepkileri görüyorlar. Ülke futbolcuna hizmet etmişler, çok fazla sayıda milli takım formasını giymişler. Sarı kartları vardı, oyunda eksik kalmamak ve bir sonraki haftayı düşünerek onları kenara aldık. Hakem maça etki etmedi. Hakem nedeniyle mağlup olmadık ama oluşturulan futbol iklimi insanları baskı altında bırakıyor. Çok temiz yüzü var, çok potansiyelli bir hakem, hepimizin bu insanlara yardımcı olması gerekiyor."

Abdullah Avcı, bir basın mensubunun "Galatasaray ideal 11'inde hızlı ataklarınızı düşünerek değişiklikler yaptı." yorumu üzerine, "Bizi çok ciddiye aldıkları için teşekkür ediyorum. Fenerbahçe ile oynadığımız maçta da bu tür bir değişiklik olmuştu. Bu bizim ne kadar iyi bir futbol takımı olduğumuz ve üzerimizden plan yapıldığını gösterir. Denayer daha çabuk bir oyuncu olduğu için bu hocanın tercihidir. Tabii bu arada biz sadece geçiş yapan değil, seti de oynayan bir takımız." şeklinde konuştu.

Arda Turan: Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyorum

Medipol Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a 2-0 yenildikleri maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin kendilerinden daha iyi oynadığını söyledi.

Tecrübeli futbolcu, şampiyonluk yarışında önlerinde 5 maç olduğunu dile getirerek, "Beş maçın her birini final gibi oynayıp, sonunda ne olacağına bakacağız. Çünkü gerideyiz, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Takım arkadaşlarımın gösterdiği performanstan gurur duyuyorum. Sonuçta bir sistemle oynamaya çalışıyoruz. Dört yıllık yeni bir kulüp, 100 yıllık çınarlara karşı mücadele ediyor. Saygıyı hak ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"Burası benim yuvam"

Galatasaray'ın altyapısında yetişen ve bir dönem formasını giyen Arda Turan, sarı-kırmızılı taraftarların maçta kendisine gösterdiği tepkiyle ilgili bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"Burası benim yuvam, insanlar istedikleri kadar ıslıklayabilirler, canları sağ olsun. Hayatımızın birçok bölümünde hatalar yaptık ama ben hayatımı Allah için yaşıyorum ve Allah gerçekleri biliyor. Bazı şeyler bizimle mezara gider. Buraya başka bir forma ile geliyoruz, normaldir. Islıklayacaklar, protesto da edecekler. O yüzden önemli değil, üzülmedim."

"Tepkileri bekliyordum"

Tecrübeli futbolcu, tepkilere alışık olduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tepkileri bekliyordum. Alışığım zaten. Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyorum. Milli formayı 100 kez giymiş ve Avrupa'da 11 kupa kazanmış biri, Türkiye'nin her yerinde ıslıklanıyor, güzel bir şey bu. İnşallah Cengizler ve Enesler bunları yaşamaz. Çok problem değil ben mutluyum, keyfim yerinde. Çünkü futbolun oynandığı, futbolu düşünen insanlarla beraberim. İnsanların beni koyduğu kılıfa değil de bana değer veren insanlarla birlikteyim. O yüzden problem yok."

"Hiçbir kırgınlığım yok"

Herhangi bir kırgınlığının olmadığını dile getiren milli futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir kırgınlığım yok. Belki sevgiden de olabilir. Ben 12 yaşından 24 yaşına kadar bu kulüpte yetiştim. Dünyanın en büyük kulüplerine gittikten sonra da bunu gururla söyledim. 'Kendi evimdeydim' diyordum. Hala da söylüyorum. Bu kulübe para kazandırarak gittim. Şartlar böyle oldu. Bugüne kadar her söylediğimin arkasındayım. Sizlerin birçoğu gerçekleri biliyor ama şartlar gereği söyleyemezsiniz. Ben polemik konusu olmak istemiyorum. Takımın lider oyuncularından biri olarak burada sizin karşınızdayım. Şampiyonluk için sonuna kadar mücadele edeceğiz."

"Hakem maçı bir kez daha izlesin"

Arda, devre arasında yaşanan gerginlikle ilgili olarak, "Devre arası hakemle konuşuyordum. Donk çok kötü ayağıma bastı ve hakem hiçbir şey vermedi. Sadece onu söyledim. Bizim durumumuzdaki oyuncuların hakemle ilgili konuşmaları olmaz. Ancak hakem, hem tavrı hem de yönetimi için maçı bir kez daha izlesin, değerlendirsin. Onun için daha hayırlı olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Tecrübeli futbolcu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile bir araya gelmemeleriyle ilgili soruya ise "Herhangi polemiğe girecek bir şey söylemek istemiyorum. Ben sadece bana destek veren ve sahip çıkmış kulübe, işime konsantre olmaya çalışıyorum. Onun dışında görseydim, selam verirdim." yanıtını verdi.