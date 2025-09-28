Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi?
Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları için sabırsızlık artıyor. Avrupa'nın en prestijli turnuvasında Galatasaray, dişli rakibi Liverpool ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler mücadeleyi iple çekerken "Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu yoğun şekilde geliyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor. Temsilcimiz Galatasaray, sahasında İngiltere’nin güçlü ekibi Liverpool ile karşılaşacak. Gruptaki ilk maçında istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılılar, bu kez seyircisi önünde puan hedefiyle sahaya çıkacak. Futbolseverler, kritik karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor. İşte detaylar...
Galatasaray Liverpool maçı ne zaman?
Galatasaray Liverpool maçı 30 Eylül Salı 22.00'de oynanacak. Cimbom'un bu kritik mücadelesini TRT 1 şifresiz ve canlı yayınlanacak.
Galatasaray, Avrupa'da 330. kez sahne alacak
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İngiliz ekibi ile Avrupa'daki 330. karşılaşmasına çıkacak.
Aslan, Avrupa'daki mücadesinin 116'sından galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.