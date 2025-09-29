Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Liverpool ile karşılaşacak. Heyecan dolu müsabaka için nefesler tutuldu. Ligde 7'de 7 yapan Aslan, Avrupa'da ilk puanını almak istiyor. Zorlu mücadele için geri sayım başlarken futbol tutkunları da mücadelenin tarihini, saatini ve kanalını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman?

Galatasaray Liverpool maçı 30 Eylül Salı 22.00'de oynanacak. Cimbom'un bu kritik mücadelesini TRT 1 şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Galatasaray, Avrupa'da 330. kez sahne alacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında İngiliz ekibi ile Avrupa'daki 330. karşılaşmasına çıkacak.

Aslan, Avrupa'daki mücadesinin 116'sından galibiyetle ayrılırken 124 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 89 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.