Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında zorlu bir mücadeleye çıkıyor. Rakip bu sefer İngiliz devi Liverpool... Mücadele için nefesler tutulurken futbol tutkunları da mücadelenin bilgilerine ulaşmaya çalışıyor. Bu nedenle "Galatasaray Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu hızlanmış durumda...

Galatasaray Liverpool maçı ne zaman?

Galatasaray Liverpool maçı 30 Eylül Salı 22.00'de oynanacak. Cimbom'un bu kritik mücadelesini TRT 1 şifresiz ve canlı yayınlanacak.

Maçın biletleri 26 Eylül 2025 Cuma günü saat 16.00’da GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 27 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 14.00’te GS logolu Passo Taraftar Kartlarına, passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacak.