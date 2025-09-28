Galatasaray-Liverpool maçını Fransız hakem Turpin yönetecek
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 30 Eylül Salı günü sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile yapacağı maçta Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.
UEFA, Galatasaray’ın RAMS Park’ta oynayacağı Avrupa kupası mücadelesinde düdük çalacak hakemleri açıkladı.
UEFA'nın bilgilendirme sayfasında yer alan açıklamaya göre RAMS Park'ta oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.
Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.
Müsabakada video yardımcı hakem koltuğunda Jerome Brisard oturacak. Brisard'ın yardımcılığını ise Mathieu Vernice yapacak.