Galatasaray Liverpool maçının ilk 11'leri belli oldu
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk ediyor. Dev maçın ilk 11'leri belli oldu...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak.
Liverpool ise "Devler Ligi"nde oynadığı 8 müsabakada 6 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. "Kırmızılar" 36 takımlı lig etabını 3. sırada tamamlayarak doğrudan son 16 turuna yükseldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarından Galatasaray-Liverpool karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şu şekilde:
Stat: RAMS Park
Hakemler: Jesus Gil Manzano, Angel Nevado, Guadalupe Porras Ayuso (İspanya)
İlk 11'ler
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Barış, Lang, Osimhen.
Liverpool: Mamardashvili; Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.