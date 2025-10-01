Galatasaray Liverpool’u yendi: Türkiye’nin ülke puanı yükseldi
Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray, Liverpool’u 1-0 mağlup ederek hem 3 puanı hanesine yazdırdı hem de ülke puanına katkı yaptı. Galatasaray’ın zaferiyle Türkiye, 44.000 puanla UEFA sıralamasında 9’uncu sıradaki yerini korudu.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta maçları tamamlandı. Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Galatasaray, sahasında ağırladığı Liverpool’u 1-0 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Galatasaray’ın aldığı galibiyet, UEFA ülke puanına da yansıdı. Türkiye, 44.000 puanla 9’uncu sıradaki yerini korurken, puan farkını açma şansı yakaladı.
UEFA ülkeler sıralaması son durum:
İngiltere – 96.561
İtalya – 85.946
İspanya – 80.081
Almanya – 76.404
Fransa – 69.108
Hollanda – 61.867
Portekiz – 58.667
Belçika – 56.150
Türkiye – 44.000
Çekya – 40.700