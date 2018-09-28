Galatasaray maç fazlasıyla lider

28 Eylül 2018

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliği yükseldi.

Mücadele Maicon'un 74. dakikada attığı tek golle Sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 23 mücadelede mağlubiyet yaşamadı.

Ligde iç sahadaki son yenilgisini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında Kasımpaşa'ya karşı yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra Türk Telekom Stadı'nda çıktığı müsabakalarda rakiplerine boyun eğmedi.

Galatasaray, evindeki son 23 lig maçının 22'sini kazanırken, birinden beraberlikle ayrıldı.

İç sahada galibiyet serisi 16 maça çıktı

Galatasaray, iç sahadaki galibiyet serisini 16 maça çıkardı.

Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda geçen sezonun 9. haftasında 0-0 sona eren Fenerbahçe maçından sonra çıktığı 16. maçı da kazandı.

Terim'in 300. lig maçında

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin başındaki 300. lig maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipteki 4. dönemini geçiren tecrübeli teknik adam, 300 lig müsabakasında 197 galibiyete ulaştı. Fatih Terim, Galatasaray'ın başında ligde 65 beraberlik ve 38 de yenilgi yaşadı.

Terim yönetimindeki Galatasaray, ligde 646 gol atarken, kalesinde 276 gol gördü.

Emre Akbaba sakatlandı

Galatasaray'da Emre Akbaba, sol ayağından sakatlanarak oyundan çıktı.

Müsabakanın 29. dakikada şut çekmek için ayağını salladığı sırada Moussa Kone ile çarpışan Emre Akbaba, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Sarı-kırmızılı futbolcu, 33. dakikada kendisini yere bırakarak kenara geldi. Tedavisinin ardından yeniden sahaya dönen ve kendisini deneyen Emre'nin yerine 38. dakikada Fernando Reges girdi.

Maicon'dan bu sezon ilk gol

Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Maicon Roque, bu sezon ilk kez gol attı.

Sarı-kırmızılı ekipte geride kalan sezon rakip fileleri 5 kez havalandıran Maicon, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Erzurumspor galibiyete hasret

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de henüz galibiyet alamadı.

Bu sezon yükseldiği Spor Toto Süper Lig'de 6 haftada 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan mavi-beyazlı takım, Galatasaray müsabakasından da 3 puan çıkaramadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 7 maçta 2 puanla ligin son sırasında kaldı.

Kaynak: AA