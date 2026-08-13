Galatasaray maçı tarihi ve saati... GS - Çorum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'in 2026/27 sezonu yarın başlıyor. İlk maç ise Galatasaray ile Çorum arasında oynanacak. Açılış maçında Aslan bir hata yapmak istemezken Çorum da Süper Lig puan ya da puanlarla başlamak istiyor. işte "Galatasaray - Çorum maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusunun cevabı...

Galatasaray maçı tarihi ve saati

Galatasaray - Çorum maçı 14 Ağustos Cuma akşamı saat 21.30'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler...

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim Bardakcı, Eren, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

İlk randevu

Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.

Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.

Ligde iç sahadaki son 35 maçta yenilmedi

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı.

Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.