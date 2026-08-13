İspanya Süper Kupası İstanbul'da düzenlenecek

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Avrupa futbolunun gözü 2027'nin şubat ayında İstanbul'a çevrilecek. İspanya futbolunun önemli organizasyonlarından İspanya Süper Kupası, dört dev kulübü Türkiye'de bir araya getirecek.

2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad şampiyonluk için mücadele edecek.

Barcelona ve Real Madrid İstanbul’da sahaya çıkacak

Dörtlü final formatında düzenlenen İspanya Süper Kupası, İspanyol futbolunun yıldızlarını İstanbul'a taşıyacak.

Turnuvanın en fazla ilgi görmesi beklenen ekiplerinin başında Barcelona ve Real Madrid geliyor. İspanya'nın iki deviyle birlikte Atletico Madrid ve Real Sociedad da kupayı kazanmak için mücadele edecek.

İspanya Süper Kupası ne zaman oynanacak?

İstanbul'daki futbol şöleni 2 Şubat 2027'de başlayacak ve 7 Şubat 2027'de sona erecek.

Turnuvanın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilmesi planlanıyor. Böylece İstanbul, daha önce ev sahipliği yaptığı büyük uluslararası futbol organizasyonlarına bir yenisini eklemiş olacak.

Dört İspanyol devi kupa için mücadele edecek

İspanya Süper Kupası'nda İstanbul'a gelecek dört takım şöyle:

- Barcelona

- Real Madrid

- Atletico Madrid

- Real Sociedad

La Liga ve Kral Kupası'nda zirve mücadelesi veren dört ekip, İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürmek için İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

İstanbul’a binlerce futbolsever bekleniyor

İspanya Süper Kupası'nın yalnızca sportif açıdan değil, İstanbul'un turizmi açısından da hareketlilik yaratması bekleniyor.

Son yıllarda önemli uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan İstanbul'un turnuva süresince dünyanın farklı ülkelerinden gelecek futbolseverleri ağırlayacağı belirtiliyor. Organizasyon için binlerce taraftarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.