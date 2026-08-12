Deportivo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? RMTV canlı izle...

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Real Madrid yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid'in şampiyon olup olamayacağı merak edilirken hazırlık maçlarına yoğun bir ilgi var. Arda Güler'i seyretmek isteyenler "Deportivo - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap arıyor.

Deportivo - Real Madrid maçı bilgileri...

Deportivo - Real Madrid maçı bu akşam saat 22.'de başlayacak. ilk iki karşılaşam Real Madrid TV'den ekrana gelmişti. Bu maçında RMTV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

REAL MADRİD TV CANLI YAYIN LİNKİ

Arda Güler oynayacak mı?

Milli futbolcumuz Fiorentina ve Ferençvaroş maçına ilk 11'de başlamıştı. Her iki mücadelede de Arda futboluyla övgüler aldı. Bu maçta da gemç yıldızın ilk 11'de başlaması bekleniyor.