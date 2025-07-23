Galatasaray mı? Fenerbahçe mi? Hakan Çalhanoğlu transfer kararını net bir şekilde açıkladı!

Yaz transfer döneminde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile adı anılan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kulübü Inter’e katılmak üzere İstanbul’dan Milano’ya dönerken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İtalya Serie A’da Inter formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Hakan Çalhanoğlu’nun ismi son haftalarda sıkça Süper Lig ekipleriyle anılsa da, oyuncunun açıklamaları, kariyerine Avrupa’da devam edeceğinin sinyalini verdi.

"Umarım sözleşmemi uzatırız"

Transfer söylentilerini değerlendiren Çalhanoğlu, “Inter’in futbolcusuyum ve her zaman burada devam etmek istediğimi söyledim. Umarım sözleşmemi uzatırız” diyerek takımdaki geleceğine dair net mesaj verdi.

Deneyimli orta saha oyuncusu, bu yaz transfer dedikodularının arttığını kabul ederek, “Transfer söylentileri her yaz olur. Bu yaz biraz fazlaydı” dedi.

"Lautaro ile konuştum"

Takım kaptanı Lautaro Martinez’in daha önce yaptığı “Oynamak istemeyen gitsin” çıkışı sonrası aralarında sorun olduğu yönündeki iddialara da değinen Hakan Çalhanoğlu, bu söylentileri yalanladı.

Çalhanoğlu, “Lautaro ile konuştum, profesyoneliz, her şey yoluna girdi. Hiçbir sorun yok. Kaptan döndüğünde ona sarılırız” ifadelerini kullandı.