Galatasaray, Muğdat'ı kadrosuna katıyor
Sarı-kırmızılı kulüp Muğdat Çelik için transfer görüşmelerine başlarken, Donk ile de sözleşme yenileyecek.
Galatasaray, geçen sezon Akhisarspor'da forma giyen Muğdat Çelik'in transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Muğdat Çelik ile kulübümüze transferi konusunda resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. Kulüpten yapılan ayrı bir açıklamada ise, "Profesyonel futbolcu Ryan Henk Donk'un sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Kaynak: AA