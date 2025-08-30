Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel ilk 11'i
Galatasaray ligin 4. haftasında Rizespor'u konuk ediyor. Milli araya galibiyetle girmek isteyen Cimbom liderliğini de pekiştirmenin peşinde...Taraftar mücadele bilgilerini merak ederken "Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu peş peşe geliyor. Öte yandan ilk 11 de merak ediliyor.
İlk 3 maçta kalesinde gol görmeyen ve rakiplerini gol yağmuruna tutan Galatasaray'ın bu seferki rakibi Rizespor... Kendi seyircisi önünde Karadeniz ekibini de eli boş göndermek isteyen Aslan'da eksik futblcu bulunmuyor. Taraftarlar "Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.
Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman?
Galatasaray - Rizespor maçı bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Galatasray- Rizespor muhtemel 11
Galatasaray: Günay, Sallai, Sanches, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Osimhen.
Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Halil, Laçi, Mithat, Sowe.
Ligde 47. randevu
Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.
Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 46 lig maçından 32'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.
Sarı-kırmızılı ekibin 113 golüne, yeşil-mavililer 47 golle karşılık verebildi.