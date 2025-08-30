Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? GS muhtemel ilk 11'i

İlk 3 maçta kalesinde gol görmeyen ve rakiplerini gol yağmuruna tutan Galatasaray'ın bu seferki rakibi Rizespor... Kendi seyircisi önünde Karadeniz ekibini de eli boş göndermek isteyen Aslan'da eksik futblcu bulunmuyor. Taraftarlar "Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna yanıt arıyor.

Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman?

Galatasaray - Rizespor maçı bu akşam saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.

Galatasray- Rizespor muhtemel 11

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanches, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Yunus, Sane, Osimhen.

Çaykur Rizespor: Erdem, Taha, Alikulov, Samet, Hojer, Papanikolaou, Olawoyin, Halil, Laçi, Mithat, Sowe.

Ligde 47. randevu

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'de yarın 47. kez karşı karşıya gelecek.

Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 46 lig maçından 32'sini sarı-kırmızılılar, 7'sini mavi-yeşilliler kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 113 golüne, yeşil-mavililer 47 golle karşılık verebildi.