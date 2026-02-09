Şampiyonlar Ligi play-off turu için futbol tutkunları heyecanla bekliyor. Galatasaray taraftarı da Juventus ile oynanacak mücadelenin tarih, saat ve kanal bilgisine ulaşmaya çalışıyor. Hafta içinde bu tarihi karşılaşmaya olan ilgi artıyor ve "Galatasaray Şampiyon Ligi play-off turu maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusuna cevap aranıyor.

Galatasaray Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi play off turunda iki mücadele gerçekleşecek. İlk maçta Galatasaray sahasında Juventus'u ağırlayacak. Aslan'ın ilk maçı 17 Şubat Salı 20.45'te başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

7. randevu

Galatasaray ile Juventus Avrupa'da 7. maçına çıkacak. 6 maçta Galatasaray 2, Juventus 1 galibiyet alırken 3 maç da berabere bitti.