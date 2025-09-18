Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne kötü başladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
8. dakikada Sane’nin savunmanın arkasına attığı pasla buluşan Yunus’un ceza sahası sol çaprazdan ceza sahasına girip, rakibini çalımlayarak yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 0-1
22. dakikada Singo’nun pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın şutunda
top kaleci Zetterer’den döndü.
24. dakikada ceza yayından İlkay’ın yerden kullandığı serbest vuruşta, arka direkte bomboş durumda Barış Alper'in vuruşunda top üstten farklı şekilde dışarı gitti.
30. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Eren Elmalı’ya çarpan top kaleye doğru yönelirken, Eren son anda meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.
37. dakikada Yunus’un hatalı pasında araya giren Doan’ın şutunda Davinson Sanchez’e de çarpan top ağlara gitti. 1-1
45+2. dakikada sağ kanattan Burkardt’ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Can Uzun’un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1
45+4. dakikada sol kanattan Chaibi'nin kullandığı serbest vuruşta kale önünde Burkardt, kafayla topu ağlara gönderdi. 3-1
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Sane'nin ceza sahası dışından şutunda top az farkla yandan auta gitti.
66. dakikada Eintracht Frankfurt, farkı 3'e çıkardı. Kaleci Zetterer'in elle başlattığı atakta Alman ekibi 3 pasla ceza sahasına girdi. Soldan son çizgiye inen Brown'un ortasında altıpas gerisinde uygun durumdaki Burkardt kafa vuruşunu yaptı. Etkisiz olan vuruşta kaleci Uğurcan'ın önündeki Sanchez'e çarpan top ağlarla buluştu: 4-1.
75. dakikada Alman ekibi, 5. golünü attı. Savunmada paslaşan Galatasaray'da Sara, ceza sahası yayı içinde Wahi'nin baskısıyla topu kaybetti. Meşin yuvarlağı alarak kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Knauff, takımının 5. golünü kaydetti: 5-1.
Müsabaka ev sahibi ekibin farklı galibiyetiyle sona erdi.