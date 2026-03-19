Liverpool-Galatasaray maçının sonucu ne? Liverpool-Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Galatasaray maçının sonucu ne? Golleri kim attı? Maçın önemli anları...

Galatasaray, 1-0'lık avantajla konuk olduğu İngiltere temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenilerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

25. dakikada Mac Allister’ın sağ taraftan yerden kullandığı köşe vuruşunda Dominik Szoboszlai, penaltı noktası önünden yaptığı sert vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-0

29. dakikada Abdülkerim’in kafayla geriye pasında araya giren Mohamed Salah, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Salah’ın aşırtmak istediği topu Uğurcan, iki hamlede kontrol etti.

32. dakikada Salah’ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe gelen topu Van Dijk içeri çevirdi. Mac Allister’ın kafa vuruşunda top direkten dönerken, hakem Raczkowski son vuruş öncesinde kaleci Uğurcan’a faul yapıldığını belirledi.

33. dakikada paslaşarak gelişen Liverpool atağında Wirtz, ceza yayı önünden pasını Szoboszlai’ye aktarırken, bu oyuncunun sert şutunda Uğurcan sağına gelen topu çeldi.

45+2. dakikada ceza sahası içinde Szoboszlai, Jakobs’un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Raczkowski penaltı noktasını gösterdi.

45+4. dakikada penaltıyı kullanan Mohamed Salah’ın vuruşunda kaleci Uğurcan ayaklarıyla topu çelerek gole izin vermedi.

45+5. dakikada Ismail Jakobs’un ceza sahasına ortasında Sallai kafayı vururken top kaleci Alisson’da kaldı.

45+6. dakikada Wirtz’in pasında sağ çaprazda topla buluşan Salah, dar açıdan yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan kurtarışını yaptı. Seken topu Wirtz tamamlamak isterken, Uğurcan bir kez daha topu çeldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Wirtz’in ara pasında Ekitike’nin sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

51. dakikada Mac Allister’ın ceza sahasına ara pasında topla buluşan Salah’ın bekletmeden arka direğe yerden ortasında Ekitike, tek vuruş yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

53. dakikada paslaşarak gelişen atakta Salah’ın ceza sahasında sert vuruşunda kaleci Uğurcan topu yumrukladı. Seken topu takip eden Gravenberch’in yerden de seken şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

56. dakikada Wirtz’in ara pasına sağ kanattan koşu yapan Frimpong’un kale önüne çevirdiği top Singo’ya da çarparak filelere gitti. VAR incelemesi sonrası pozisyon ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.

62. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topu kontrol eden Mohamed Salah, ceza yayına doğru ilerleyerek Wirtz ile duvar pası yaptı. Salah, plase vuruşunda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 4-0

67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Ekitike, son çizgide topla ilerleyerek pasını Salah’a çıkardı. Salah’ın gelişine vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada sağ kanattan Salah’ın ön direğe çevirdiği topa Mac Allister gelişine vuruş yaparken Uğurcan’dan seken topa Ekitike kafayı vurdu ve top üst ağlarda kaldı.

87. dakikada Szoboszlai’den pasını alan Ekitike’nin ceza yayından dönerek yaptığı vuruşta top az farkla dışarı çıktı.