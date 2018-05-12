Galatasaray şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı
Evinde ağırladığı Evkur Yeni Malatyaspor'u 2 farkla geçen Galatasaray, son haftaya lider girdi.
Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u rahat geçti.
Puanını 72'ye yükselten sarı-kırmızılılar ligin son haftasında Göztepe deplasmanına gidecek. Galatasaray bu maçtan da galip çıkması halinde 21. şampiyonluğunu ilan edecek.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasındaki maçın 1. dakikasında Galatasaray öne geçti. Evkur Yeni Malatyaspor savunmasının hatalı pasında topu kapan ve sağ çaprazdan ceza sahasına girerek çizgiye kadar inen Rodrigues, meşin yuvarlağı içeri çıkardı. Altıpas çizgisi üzerinde Belhanda, uygun durumda buluştuğu topu filelere gönderdi: 1-0.
12. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Rodrigues ceza sahasına girdikten sonra altıpas çizgisine doğru hareketlenen Gomis'i gördü. Gomis, gelişine yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı: 2-0.
27. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rodrigues'in bekletmeden yaptığı vuruşta, top kaleci Farnolle'nin müdahalesine rağmen kaleye doğru yöneldi. Savunmada Cissokho son anda topu uzaklaştırarak gole izin vermedi.
38. dakikada Sinan Gümüş'ün ceza sahası dışında yerden attığı şutta, top kaleci Farnolle'de kaldı.
44. dakikada Aytaç Kara'nın sağdan yaptığı ortada altıpasın sol çaprazında topla buluşan Boutaib'in gelişine vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.
Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 önde bitirdi.
58. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Rodrigues'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
64. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla ceza sahasının sağ çaprazında topu kontrol eden Fernando'nun yakın mesafeden sert şutunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
89. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin'in vuruşunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.
Galatasaray, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.