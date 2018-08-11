Galatasaray sezona galibiyetle başladı
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı - Kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.
Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu.
Sarı - Kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 3-1 kazanarak yeni sezona galibiyetle başladı.
Galatasaray'a 3 puanı getiren golleri 21. dakikada Serdar Aziz, 30. dakikada Kone (k.k) ve uzatma dakikalarında Eren Derdiyok kaydetti. Ankaragücü'nün tek golü ise 7. dakikada El Kabir'den geldi.
Kaynak: İHA