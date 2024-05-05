Galatasaray Sivasspor karşında: Yeni rekor günü!

Trendyol Süper Lig’de sezonun sonuna 4 hafta kala lider Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık farkı koruyarak bu akşam EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

RAMS Park’taki mücadele saat 19.00’da başlayacak ve hakem Arda Kardeşler tarafından yönetilecek. Galatasaray, bu maçta tam kadro sahada olacak.

93 puanlık rekoru egale etti

1988-1989 sezonunda Fenerbahçe'nin elde ettiği 93 puanlık rekoru egale eden sarı-kırmızılılar, bu akşam alacakları en az bir puanla sezon sonunda en çok puan toplayan takım unvanını kazanacak. Sezonun ilk yarısında Sivas’ta oynanan ve 1-1 biten maçın rövanşı olan bu karşılaşma, Galatasaray için büyük bir önem taşıyor.

Evindeki son 17 maçını kazandı

Ligde son olarak Hatay deplasmanında yaşadığı mağlubiyetten sonra 22 maçtır yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, evinde oynadığı son 34 lig maçında da yenilgi yaşamadı.

Bu maçlarda 32 galibiyet, 2 beraberlik elde eden ekip, evindeki son 17 maçını kazanmayı başardı. Sarı-kırmızılılarda, Torreira, Nelsson, Davinson, Ziyech, Kaan, Kerem Aktürkoğlu ve Oliveira'nın bu maçta sarı kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacakları Fatih Karagümrük karşılaşmasında cezalı duruma düşme riski bulunuyor.